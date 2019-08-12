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Два бомбардировщика Ту-95МС пролетели над акваторией трех морей

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Фото: commons.wikimedia.org/Sergey Krivchikov
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Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС пролетели над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщили в Министерстве обороны России.

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«Продолжительность полета составила более девяти часов. На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии», — сказано в сообщении военного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что российские военные летчики дальней авиации выполняют полеты в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства и не нарушают границ других государств.

8 августа два Ту-95МС провели полеты над Беринговым морем в рамках учений «Океанский щит – 2019». Продолжительность полета составила более десяти часов.

В ведомстве добавили, что «на отдельных этапах маршрута полета самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-22 и F-18 ВВС США».

2 августа стало известно, что российские истребители 12 раз поднимались на перехват и сопровождение иностранных самолетов у границ РФ за прошедшую неделю.

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