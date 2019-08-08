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Два бомбардировщика Ту-95МС провели полеты над Беринговым морем

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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Два стратегических бомбардировщика России Ту-95МС провели полеты над Беринговым морем в рамках учений «Океанский щит – 2019», сообщили в Минобороны РФ в четверг, 8 августа.

В ведомстве добавили, что «на отдельных этапах маршрута полета самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-22 и F-18 ВВС США».

Отмечается, что продолжительность полета бомбардировщиков составила более 10 часов.

Ранее в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщило, что самолеты ВВС США поднимались в воздух, чтобы сопроводить два российских бомбардировщика.

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