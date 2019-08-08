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Самолеты США вылетали на сопровождение двух российских бомбардировщиков

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Фото: Global Look Press/US Joint Staff
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Американские самолеты поднимались в воздух, чтобы сопроводить два российских бомбардировщика. Об этом сообщает в четверг, 8 августа, агентство Bloomberg со ссылкой на командование воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД).

Отмечается, что российские самолеты были встречены в зоне идентификации ПВО. Однако нарушения российскими самолетами воздушного пространства США или Канады зафиксировано не было.

В то же время агентство не уточняет, в каком именно районе проходило сопровождение бомбардировщиков РФ, передает «Интерфакс».

В начале августа сообщалось, что российские истребители 12 раз за неделю поднимались на перехват и сопровождение иностранных самолетов у границ России.

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