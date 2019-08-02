Российские истребители 12 раз за неделю поднимались на перехват

Российские истребители 12 раз поднимались на перехват и сопровождение иностранных самолетов у границ РФ за прошедшую неделю. Об этом сообщила газета «Красная звезда».

Всего воздушную разведку у российских границ вели 39 летательных аппаратов. Отмечается, что нарушений воздушного пространства России не зафиксировано.

19 июля сообщалось, что более 20 летчиков авиационного полка армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) провели учения в Ростовской области. Они перехватили в небе условного противника, который нарушил границы воздушного пространства РФ.