США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик

Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress американских ВВС, способный нести ядерные бомбы и крылатые ракеты, переброшен на авиабазу Фэрфорд в Великобритании. Об этом 5 сентября сообщили в командовании ВВС США в Европе.

Отмечается, что вместе с самолетом с авиабазы Барксдейл (штат Луизиана) прибыли летчики-резервисты и вспомогательное оборудование.

Причиной перебазирования B-52 названы военные учения НАТО Ample Strike 19, Cobra Warrier. В рамках маневров военные США, Британии и их союзники намерены отработать взаимодействие бомбардировочной авиации, пишет «Интерфакс».

3 сентября издание The Drive сообщило о первом совместном полете американского бомбардировщика B-2 Spirit с истребителями F-35B британских ВВС. Данные действия были названы «сигналом» для России.