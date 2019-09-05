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США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик

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Фото: commons.wikimedia.org
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Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress американских ВВС, способный нести ядерные бомбы и крылатые ракеты, переброшен на авиабазу Фэрфорд в Великобритании. Об этом 5 сентября сообщили в командовании ВВС США в Европе.

Отмечается, что вместе с самолетом с авиабазы Барксдейл (штат Луизиана) прибыли летчики-резервисты и вспомогательное оборудование.

Причиной перебазирования B-52 названы военные учения НАТО Ample Strike 19, Cobra Warrier. В рамках маневров военные США, Британии и их союзники намерены отработать взаимодействие бомбардировочной авиации, пишет «Интерфакс».

3 сентября издание The Drive сообщило о первом совместном полете американского бомбардировщика B-2 Spirit с истребителями F-35B британских ВВС. Данные действия были названы «сигналом» для России.

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