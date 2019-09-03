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Бомбардировщик B-2 и истребители F-35 послали «сигнал» России

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Фото: commons.wikimedia.org
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Американский тяжелый стратегический малозаметный бомбардировщик B-2 Spirit впервые провел совместный полет с истребителями F-35B британских ВВС. Видео маневров опубликовал YouTube-канал Daily Military Defense.

Интеграционный учебный полет состоялся в районе британского города-порта Дувр 29 августа. Как отметил подполковник ВВС США Роб Шенеберг, подобные тренировки позволяют укрепить интеграционные возможности и координацию между странами НАТО. Кроме того, по его словам, подобные действия являются «сигналом» о возможностях альянса для его противников.

«В последние годы Соединенные Штаты активизировали регулярное развертывание В-2 и других бомбардировщиков в Европе, главным образом в рамках усилий по сдерживанию любой потенциальной российской агрессии и успокоению союзников и партнеров в регионе», — отмечает The Drive.

Издание указало, что всего в Великобританию прибыли три бомбардировщика В-2.

28 августа глава Пентагона Марк Эспер заявил, что вскоре прибудет в Европу для обсуждения с союзниками по НАТО сдерживания России.

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