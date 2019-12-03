Трамп призвал НАТО проявлять гибкость в борьбе с терроризмом

Североатлантическому альянсу следует проявлять больше гибкости по ряду вопросов, в том числе в борьбе с терроризмом. К этому призвал президент США Дональд Трамп 3 декабря.

Заявление было сделано после встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном, который ранее, в ноябре, заявил о «смерти мозга» НАТО.

«Мы с президентом (Макроном. — Ред.), я думаю, чувствуем необходимость большей гибкости, мы оба согласны в этом вопросе. Многие говорят, что оно (НАТО. — Ред.) было задумано изначально для того, чтобы следить за Советским Союзом, а теперь — Россией. Но есть и другие вещи, за которыми надо следить», — цитирует Трампа ТАСС.

Среди «других вещей» американский лидер назвал терроризм и «невероятный подъем Китая».

При этом сам Макрон, критикуя работу альянса, указывал на отсутствие координации по стратегическим решениям между США и союзниками по организации.

Адаптировать НАТО под актуальные вызовы в ноябре призывал и глава МИД Германии Хайко Маас. Также в ФРГ говорили о кризисе в альянсе из-за разногласий по ряду вопросов, среди которых отношения с Россией и ядерная сделка с Ираном.

Вашингтон в свою очередь просит страны альянса увеличить расходы на оборону до 2% ВВП к 2024 году. В Германии, несмотря на высказывания ряда политиков, готовы выполнить это требование. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что именно США следует благодарить за существование такого «оплота свободы и мира», как НАТО.

С 3 по 4 декабря в Лондоне проходит саммит НАТО, в котором принимают участие 29 стран — членов альянса, а также представители Северной Македонии, которую примут в НАТО через несколько месяцев.