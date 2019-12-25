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Немецкие СМИ уличили НАТО в «репетиции» наступления на Россию

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Фото: TASS/FORUM
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Стартующие в начале 2020 года учения НАТО «Защитник Европы – 2020» станут репетицией наступления в случае войны с Россией, пишет немецкий журналист Йорг Кронауэр в статье для Junge Welt.

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Кронауэр отметил, что маневры станут крупнейшей за последние 25 лет переброской американских войск на европейский континент.

«Официально это учения войск США, по факту, однако, страны — члены Североатлантического альянса отрепетируют наступление на случай войны против Российской Федерации», — говорится в материале.

Журналист указывает, что по сценарию учений, военных США перебросят в Западную Европу через Атлантику, а затем в Польшу и Прибалтику — «поближе к российской границе».

По словам Краноуэра, так американцы планируют проверить эффективность логистику по пути движения войск в Европу.

Говоря о Германии, журналист отмечает, что участие в маневрах – лишь часть вклада бундесвера в развертывание войск НАТО против России, ведь в Литве Германия уже возглавила батальон, а также в этом году приняла на себя командование силами быстрого реагирования альянса.

24 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО работает над реализацией новой антироссийской концепции повышения боеготовности войск.

Кроме того, накануне командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов сообщил о возросшей активности военных самолетов альянса у российских границ.

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