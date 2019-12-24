Пушков прокомментировал желание Столтенберга встретиться с Путиным

Российский сенатор Алексей Пушков назвал тактическим маневром заявление генсека НАТО Йенса Столтенбрга о желании встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его мнению, инициатива Столтенберга связана с политикой президента Франции Эммануэля Макрона, в последнее время шедшего против общей линии НАТО и выступавшего за диалог с РФ.

«Вопрос в том, ради чего встреча: ради видимости диалога, прикрывающей возросшую военную активность НАТО, или ради снижения напряженности. Сдается, ради видимости. Тактический маневр», — написал 24 декабря Пушков в Twitter.

В интервью, опубликованном 23 декабря агентством DPA, Столтенберг сообщил, что хочет провести личную встречу с Владимиром Путиным для обсуждения сложностей в отношениях альянса и Москвы.

При этом командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов отметил, что самолеты НАТО в 2019 году стали летать у российских границ в два раза чаще.

Кроме того, в декабре в Минобороны указали, что сценарии военных учений альянса свидетельствуют о подготовке в крупной войне.