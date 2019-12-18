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В Кремле прокомментировали заявление Герасимова о конфликте с НАТО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Заявление начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова о подготовке НАТО масштабного конфликта с Россией основано на анализе мониторинга маневров альянса. Об этом в среду, 18 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«В данном случае речь идет о мнении профессионала, которое основано на анализе мониторинга маневров НАТО. В данном случае мнение профессионала может быть единственно верным. То, что экспансия НАТО у наших границ, это хорошо известно», — отметил пресс-секретарь.

Ранее в этот день Герасимов заявил, что сценарии интенсивных военных учений Североатлантического альянса (НАТО) указывают на подготовку к крупномасштабному военному конфликту. Он указал, что члены НАТО с 2016 года нарастили расходы на оборону на $130 млрд, при этом к 2024 году этот показатель может увеличиться до $400 млрд.

При этом глава Генштаба отметил, что необходимо продолжать диалог с альянсом с целью снижения рисков возникновения опасных военных инцидентов. Особенно на фоне того, что западные союзники одновременно с наращиванием активности НАТО продвигают тезис о так называемой российской угрозе.

30 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал Россию главной угрозой для альянса. Он отметил, что Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В Москве ответили, что альянсу необходимо иметь образ врага, чтобы оправдывать свое существование и наращивать военный контингент в Восточной Европе вблизи границ РФ.

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