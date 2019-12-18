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В Генштабе оценили вероятность начала крупномасштабной войны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Предпосылки начала крупномасштабной войны в период до 2050 года отсутствуют. Такое мнение выразил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов во время выступления перед военными атташе иностранных государств 17 декабря, передает газета «Красная звезда».

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В то же время Герасимов назвал обстановку в мире нестабильной, причем, по его мнению, развитие такой ситуации приобретает всё более динамичный характер. По его мнению, это связано с желанием некоторых стран навязать свои принципы другим суверенным государствам, в том числе используя силовые методы, пишет «РИА Новости».

«Беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление осуществляется на государства, пытающиеся проводить независимую политику, в том числе и на Россию», — подчеркнул глава Генштаба, указав, что в подобных условиях нельзя исключать вероятность возникновения кризисных ситуаций, которые могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба.

По его мнению, изменения форм ведения вооруженной борьбы в будущем могут спровоцировать распространение войны во всех сферах. «Подтверждением этому служат решения саммита НАТО в Лондоне, где космос признан пятой операционной средой. Безусловно, мы должны быть готовы к любому сценарию развития обстановки», — резюмировал Герасимов.

4 декабря главы государств — членов НАТО утвердили решение признать космос сферой своей оперативной деятельности. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время выступления по итогам саммита в Лондоне отметил, что НАТО намерено использовать космос для обеспечения связи и наблюдения, а не для ведения боевых действий.

Позже в этот день президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ заявил о том, что военно-политическое руководство США открыто рассматривает космическое пространство в качестве театра военных действий. При этом Россия выступает против милитаризации космоса. Путин отметил, что в текущих условиях необходимо уделить внимание укреплению орбитальной группировки.

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