Прямой эфир

Танковые стрельбы США у границы Белоруссии попали на видео

0
Фото: twitter.com/Lithuanian_Armed_Forces
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тренировочные стрельбы американских танков Abrams прошли в литовском городе Пабраде, находящемся в 7,5 км от белорусской границы. Видео учений опубликовали в Twitter вооруженные силы Литвы.

«Немного духа Рождества и тренировочных стрельб М1 Abrams 1-го батальона 9-го кавалерийского полка армии США», — говорится в подписи к ролику.

На кадрах запечатлены как сами стрельбы, так и подготовка военных к Рождеству. В частности, американцы украсили казармы и сами боевые машины.

Боевые танковые расчеты США прибыли в Литву 21 октября и останутся в Пабраде на полгода, пишет «РИА Новости». Всего в страну дополнительно перебросили порядка 500 американских военных.

В октябре в США описали сценарий захвата Калининграда войсками НАТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США представили сценарий «захвата» Россией стран Прибалтики
Лавров рассказал о тревоге по поводу усиления военной активности НАТО

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019