Танковые стрельбы США у границы Белоруссии попали на видео

Тренировочные стрельбы американских танков Abrams прошли в литовском городе Пабраде, находящемся в 7,5 км от белорусской границы. Видео учений опубликовали в Twitter вооруженные силы Литвы.

«Немного духа Рождества и тренировочных стрельб М1 Abrams 1-го батальона 9-го кавалерийского полка армии США», — говорится в подписи к ролику.

На кадрах запечатлены как сами стрельбы, так и подготовка военных к Рождеству. В частности, американцы украсили казармы и сами боевые машины.

A bit of Christmas spirit and M1 Abrams shooting training by the 1st Battalion of the 9th #US cavalry regiment in Pabrade #Lithuania 🇱🇹🇺🇸 #WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/fYQ72BGJLN