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Путин высказался против милитаризации космоса

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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США намерены проводить боевые операции в космическом пространстве, при этом Россия выступает против милитаризации космоса, заявил российский лидер Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России в среду, 4 декабря, передает ТАСС.

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Он отметил, что ведущие страны мира активно развивают современные космические системы военного и двойного назначения, дополняют и совершенствуют их технические характеристики.

«Военно-политическое руководство США вообще открыто рассматривает космическое пространство в качестве театра военных действий», — отметил Путин

Президент добавил, что США ускоренно создают космические силы ради сохранения стратегического превосходства. Россия же, по его словам, последовательно выступает против военных действий в космосе.

«Однако в текущих условиях необходимо уделить внимание укреплению орбитальной группировки», — подчеркнул российский лидер.

Ранее в этот же день главы государств — членов НАТО утвердили решение признать космос сферой своей оперативной деятельности. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время выступления по итогам саммита в Лондоне, отметил, что Альянс намерен использовать космос для обеспечения связи и наблюдения, а не для разрешения оружия.

20 ноября Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса в Брюсселе сообщил, что участниками было принято решение начать оперативную деятельность в космосе без выведения туда оружия. Накануне он заявил, что НАТО намерено признать космос сферой военной деятельности альянса.

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