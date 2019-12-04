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В Кремле заявили об отсутствии планов участвовать в гонке вооружений с НАТО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Решение об увеличении расходов НАТО лишь подтверждает наличие поводов для обеспокоенности Москвы в связи с деятельностью альянса, однако Россия не собирается принимать участие в гонке вооружений, заявил 4 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Мы видим, что главным образом НАТО занимается деятельностью сдерживающей и экспансионистской в отношении нашей страны. Это не может не вызывать обеспокоенность. И подобные решения об увеличении (оборонного. — Ред.) бюджета лишний раз подтверждают это», — отметил представитель Кремля, комментируя заявление генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга о том, что расходы НАТО на военные нужды вырастут на $400 млрд до 2024 года по сравнению с 2016 годом.

При этом Песков повторил слова президента России Владимира Путина о том, что страна «не будет ввязываться в гонку вооружений и гонку увеличения расходов, губительных для экономики».

Днем ранее сам Столтенберг заявил, что НАТО «не хочет новой гонки вооружений с Россией», подчеркнув, что верит в диалог с РФ.

Страны НАТО в Уэльсе в 2014 году приняли декларацию, согласно которой в течение 20 лет они повысят военные расходы до уровня 2% внутреннего валового продукта (ВВП). Сейчас США финансирует 22,1% бюджета НАТО, но Белый дом намерен сократить эту цифру до 16,35%. Вашингтон ожидает, что другие члены альянса восполнят образовавшийся дефицит.

28 ноября стало известно, что Германия с 2021 года будет платить взносы в общий бюджет НАТО на уровне США: доля ФРГ повысится с текущих 14,8% до 16,35%.

Также канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала увеличить расходы Германии на оборону до 1,5% ВВП к 2024 году и до 2% к началу 2030 года.

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