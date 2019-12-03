Слишком много НАТО: Путин назвал расширение альянса угрозой

Расширение НАТО остается одной из главных угроз для безопасности РФ. Об этом Владимир Путин заявил в ходе военного совещания в Сочи. Он напомнил, что Россия на фоне сложных отношений с Североатлантическим альянсом продолжит развивать свои военные возможности, однако надеется на выстраивание конструктивного диалога с блоком.

Угрозы из прошлого

В Сочи 2 декабря началась традиционная серия встреч президента с руководством Минобороны и предприятий ОПК. Во вторник российский лидер особое внимание уделил отношениям с НАТО — именно в эти дни в Лондоне проходит саммит Североатлантического альянса, посвященный 70-летию организации. Президент напомнил, что блок был создан в качестве основной составляющей противодействия СССР и разворачивающейся в XX веке холодной войны.

— Сейчас, как известно, Советского Союза нет, нет и Варшавского договора, то есть военного пакта, который был создан в ответ на создание НАТО, а НАТО не только существует, но и развивается. На момент его создания в альянс входило 12 государств, сейчас — 29, а совокупные военные расходы стран альянса — более чем 70% общемирового объема военных расходов, — отметил Владимир Путин.

Сегодня Москва исходит из того, что расширение НАТО, развитие его военной инфраструктуры вблизи российских границ — это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны, подчеркнул президент.

По его словам, «блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений» в условиях современного мира. Тем не менее РФ готова к сотрудничеству с НАТО в том числе в области борьбы с терроризмом.

— Мы не раз делали шаги навстречу альянсу, пытались предложить конструктивную повестку. Было проведено несколько совместных мероприятий, однако после 2008 года наше сотрудничество было фактически свернуто, поскольку альянс действовал в отношении России некорректно, если не сказать грубо, без всякого учета интересов Российской Федерации, имея в виду предложенное нами партнерское взаимодействие. Тем не менее рассчитываю всё же, что интересы общей безопасности, стабильного и мирного будущего планеты возобладают, — добавил Владимир Путин.

В блоке периодически звучат пожелания по реформе НАТО, однако каких-либо фундаментальных изменений не видно. Несмотря на то что в нынешнем многополярном мире характер угроз полностью изменился, значительная часть повестки НАТО составляет сдерживание России, что представляется рудиментом холодной войны, отметил в беседе с «Известиями» программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

— Оценки российского президента НАТО как угрозы имеют под собой конкретную основу, потому что у нас вблизи госграниц имеется серьезный военный блок с потенциалом, который в десяток раз по военным расходам превышает российский. При этом блок не исключает своего расширения за счет ряда государств, которые имеют с нами общую границу, — пояснил эксперт.

Сотрудничество с НАТО должно выстраиваться сугубо на равноправной основе. Это должно быть взаимное движение с обеих сторон в областях общих интересов, подчеркнул Иван Тимофеев. Тем не менее, пока не будет политической воли со стороны Североатлантического альянса, каких-то изменений вряд ли стоит ожидать. Поэтому сейчас в первую очередь необходимо снижать издержки от противостояния и не допустить эскалации. Важно, чтобы текущее соперничество не переросло в открытый конфликт.

Вооружения вперед

На фоне сложных отношений с НАТО и действующих угроз РФ продолжит уделять внимание техническому переоснащению вооруженных сил страны. В частности, в этом году ВМФ получит более 480 основных образцов вооружения и техники. Среди них — две подводные лодки, 23 надводных корабля и судна обеспечения, три воздушных судна, четыре береговых ракетных комплекса и более 400 единиц различного ракетного и торпедного оружия, пояснил на совещании Владимир Путин.

Морские стратегические ядерные силы переоснащаются на современные атомные подводные крейсеры типа «Борей» с баллистическими ракетами «Булава». На завершающей стадии государственных испытаний находится головной атомный крейсер «Борей-А» — «Князь Владимир». Также идет строительство еще четырех аналогичных подводных лодок, добавил президент.

— Что касается группировки стратегических неядерных сил ВМФ, то ее основу составляют корабли — носители высокоточного оружия большой дальности «Калибр». Эти ракеты, как известно, способны поражать цели на расстоянии до 1,5 км. При этом выполнение заданий ГПВ позволит до 2023 года увеличить их количество более чем вдвое, — подытожил глава РФ.

Россия за последние 10 лет сделала качественный и количественный скачок в области развития современного вооружения и техники, отметил в беседе с «Известиями» член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Он подчеркнул: в настоящий момент обеспечена круглосуточная и полная безопасность всей российской границы, а любой летательный аппарат, высланный с той или иной точки земного шара, будет своевременно перехвачен.

С другой стороны, РФ себя обеспечила вооружением, которое в случае запуска не сможет быть перехвачено ВС других стран, добавил политик. Тем не менее важно понимать, что Россия сегодня не планирует наступательной войны, но намерена защищать безопасность своих граждан, подчеркнул политик.