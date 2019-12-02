Онлайн-наводкой: «Искандеры» подключили к «военному интернету»

Российские ракетные комплексы «Искандер» подключили к «военному интернету». Теперь расчет установки в режиме реального времени станет получать готовое полетное задание и уже через минуту будет готов атаковать цель. Причем «Искандерами» сможет управлять как командир отдельного взвода, так и министр обороны — приказ можно отдать как с переднего края линии фронта, так и из Национального центра управления обороной в Москве. Такая система управления огнем, по мнению экспертов, серьезно увеличит эффективность тактических комплексов.

Без дивизионной техники

Испытания новой системы управления оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» прошли осенью нынешнего года на базе одной из бригад Западного военного округа, рассказали «Известиям» несколько источников в военном ведомстве.

В ноябре командующий округом Александр Журавлев заявил, что в этой бригаде передача исходной информации для расчета полетного задания проводилась с использованием новой аппаратуры закрытого сегмента распространения данных.

Теперь скорость подготовки к пуску ОТРК значительно выросла. Особенно при атаке целей несколькими боеприпасами. Ранее данные о цели поступали на специальную дивизионную машину, где проводился расчет полета ракеты. Затем задание передавалось по радио или проводной связи на конкретную пусковую установку. Только после этого открывался огонь.

Сейчас из цепочки можно исключить работу дивизионной техники, которая составляет задание, так как вся необходимая информация станет поступать непосредственно из штабов или с передовой по закрытым сетям передачи данных (ЗСПД) — так в армии называют «военный интернет».

Подготовка полетного задания — необходимый элемент боевого применения. Он предполагает сбор и обработку необходимой информация для системы управления баллистической ракеты, автоматики боевых блоков и других приборов — они обеспечивают полет и своевременный подрыв боеголовки. В самом задании указываются координаты цели, траектория полета ракеты, время начала работы маршевых двигателей, а также задается момент и высота подрыва.

С хирургической точностью

Как ранее писали «Известия», бригады, вооруженные тактическими комплексами «Точка-У», будут перевооружены на «Искандеры» до конца 2020 года. Последней из таких соединений новую технику получила 448-я ракетная бригада Западного военного округа.

Новые возможности серьезно повысят скорость огневого реагирования «Искандеров», отметил главный редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев.

— Время от момента обнаружения до уничтожения цели серьезно сократится, — рассказал «Известиям» эксперт. — Для ОТРК — это основная характеристика, обеспечивающая эффективность работы комплексов. Они предназначены для того, чтобы максимально быстро и с хирургической точностью нанести противнику удар, который решит исход боя. Точное попадание может обезглавить крупное соединение или объединение войск противника, уничтожить скопление техники или подходящие резервы, сорвав опасный удар. В этих случаях дорога каждая минута, так как враг в любой момент может поменять место дислокации.

Такие возможности будут востребованы при проведении не только общевойсковых, но и антитеррористических операций, где практически всегда приходится иметь дело с высокомобильным противником, отметил военный эксперт Алексей Хлопотов.

— В широкомасштабном конфликте, где нашим войскам будет противостоять равноценная армия, на ОТРК объявят охоту, — уверен он. — В таком случае новая система целеуказания позволит комплексам гораздо быстрее, чем раньше, сделать пуски и покинуть огневые позиции. Это повысит их живучесть.

Оснастить необходимой техникой разведчиков или фронтовых наводчиков несложно, считает Дмитрий Корнеев. Для этого им надо выдать спецноутбуки с программным обеспечением, которое позволит по координатам цели высчитать полетное задание, резюмировал специалист.

От карт — к делу

В российской армии удалось воплотить в жизнь концепцию разведывательно-огневых контуров. В них входит Автоматизированная система управления (АСУ) войсками, которая в режиме реального времени собирает всю возможную информацию о противнике: от данных, полученных со спутников, самолетов или беспилотников до сообщений разведгрупп и передовых подразделений. Она создает интерактивную карту, где отображены войска двух сторон. При необходимости АСУ подсвечивает вновь появившиеся важные цели, что не дает пропустить появления на карте новой «фигуры».

Оперативно-тактические ракеты — огневая часть таких контуров. Причем отвечающая за молниеносное решение важных проблем. Сейчас соединения, укомплектованные «Искандерами», есть во всех округах. Дальность полета ракет модернизированного комплекса «Искандер-М» составляет до 500 км, что позволяет наносить удары вглубь атакующих или оборонительных порядков противника. В перспективе комплексы оснастят и более дальнобойными крылатыми ракетами — после выхода США из договора по РСМД Россия может базировать такое оружие и на земле.

ОТРК «Искандер-М» применяет как баллистические, так и крылатые ракеты. Преимущество баллистических ракет в том, что их невозможно сбить из-за большой скорости полета. По крайней мере современные средства ПРО и ПВО делать этого пока не научились.

«Искандеры» планируется применять в составе разведывательно-ударных комплексов. В этом случае самолет-разведчик или беспилотник должен засечь цель и передать информацию на командный пункт ракетного соединения, после чего объект будет поражен. Весь процесс займет несколько минут. Кроме того, в нынешнем году военнослужащие ракетных соединений начали тренировки по поражению надводных кораблей. До сих пор комплексы могли эффективно поражать только стационарные объекты.

В российской армии активно работают над повышением эффективности огня артиллерии и ОТРК. В частности, в этом году войска получили беспилотники, которые могут найти врага по сигналу сотового телефона и навести на него артиллерию, оперативно-тактические ракеты или авиацию. Новые дроны вошли в состав комплекса радиоэлектронной борьбы «Леер-3». Эти аппараты способны вычислить абонента не только при звонке или отправке SMS-сообщений, но и отключенном мобильнике. Техника уже была опробована на полигонах Оренбургской области и в Таджикистане.