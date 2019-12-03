Трамп назвал слова Макрона о «смерти мозга НАТО» оскорбительными

Президент США Дональд Трамп раскритиковал слова своего французского коллеги Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО», назвав их оскорбительными для остальных стран – членов альянса. Видеозапись с заявлением американского лидера на саммите альянса в Лондоне во вторник, 3 декабря, опубликовал BBC.

«Франция находится в не очень хорошем экономическом положении, у них трудная ситуация. Это жесткое заявление, когда у тебя такие трудности во Франции. Посмотрите, что происходит с «желтыми жилетами», нельзя делать такие заявления. Это проявление неуважения», — подчеркнул Трамп, добавив, что ни одна другая страна не нуждается в НАТО больше, чем Франция.

«Данные заявления, по сути, оскорбительны для 28 стран», — отметил президент.

Кроме того, Трамп заявил, что НАТО ведет диалог с Россией и должна продолжать это делать.

«Мне кажется, что с Россией можно иметь очень хорошие отношения и не считаю, что что-то может препятствовать общению генерального секретаря (НАТО, Йенса Столтенберга) с Россией. Это очень важная задача», —сказал американский лидер.

По словам самого Столтенберга, «альянс не хочет новой гонки вооружений с Россией».

«Мы ведем переговоры с Россией, потому что я, как и президент Трамп, верю в диалог с РФ. Она наш самый большой сосед», — подчеркнул генсек НАТО.

Трамп также отметил работу Столтенберга, добавив, что Вашингтон доволен увеличением военных расходов альянса. По его словам, Германия, которая тратит на оборону НАТО лишь 1–1,2% от ВВП, демонстрирует нечестное отношение. Президент добавил, что Евросоюз во многих вопросах нечестно ведет себя по отношению к США и должен «взяться за ум», чтобы избежать проблем.

7 ноября Макрон заявил о «смерти мозга» Североатлантического альянса из-за отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по организации. До этого французский лидер также критиковал турецкую операцию в Сирии, называя ее грубой ошибкой НАТО и Запада.

Страны НАТО в Уэльсе в 2014 году приняли декларацию, согласно которой в течение 20 лет они повысят военные расходы до уровня 2% внутреннего валового продукта (ВВП). Сейчас США финансирует 22,1% бюджета НАТО, но Белый дом намерен сократить эту цифру до 16,35%. Вашингтон ожидает, что другие члены альянса восполнят образовавшийся дефицит.

28 ноября стало известно, что Германия с 2021 года будет платить взносы в общий бюджет НАТО на уровне США: доля ФРГ повысится с текущих 14,8% до 16,35%.

Также канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала увеличить расходы Германии на оборону до 1,5% ВВП к 2024 году и до 2% к началу 2030 года.