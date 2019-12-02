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Помощники посоветовали Джонсону избегать Трампа на саммите НАТО

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон минимизирует свои появления на публике рядом с президентом США Дональдом Трампом на предстоящем саммите НАТО в Лондоне, пишет Voice of America, ссылаясь на источники на Даунинг-стрит.

По информации издания, помощники Джонсона дали ему соответствующую рекомендацию из опасения, что открытая поддержка американского лидера якобы может навредить Консервативной партии Великобритании на досрочных парламентских выборах, которые пройдут 12 декабря. Согласно результатам последних опросов, у консерваторов есть шанс заполучить большинство мест в парламенте.

Сообщается, что накануне Трамп неосмотрительно раскритиковал лидера Лейбористской партии и оппозиции Джереми Корбина, сказав, что он будет «плохим» выбором для Великобритании, а затем он назвал Джонсона своим другом и «абсолютно подходящим парнем».

На этом фоне представитель Белого дома Джадд Дир в своем Twitter анонсировал двусторонние переговоры Трампа и британского премьера, подчеркнув, что лидеры «с нетерпением» ждут встречи друг с другом на предстоящей встрече глав НАТО в Лондоне.

Саммит глав государств и правительств 29 стран Североатлантического альянса пройдет в Лондоне 3–4 декабря.

Джонсон рассказал, что если он будет вновь избран премьером, то сразу же внесет на рассмотрение парламента проект соглашения с ЕС по выходу страны из союза.

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