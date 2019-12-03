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Трамп прибыл в Лондон для участия в саммите НАТО

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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Президент США Дональд Трамп прибыл в Лондон для участия в саммите НАТО. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщил Reuters.

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Отмечается, что саммит альянса пройдет в столице Великобритании с 3 по 4 декабря 2019 года. Участие в нем примут 29 стран-членов альянса, а также представители Северной Македонии. По предварительным данным, Трамп намерен отметить факт повышения расходов на оборону европейскими союзниками, пишет издание Axios.

В конце ноября стало известно, что Германия с 2021 года будет платить взносы в общий бюджет НАТО на уровне Соединенных Штатов: доля ФРГ повысится с текущих 14,8% до 16,35%, в то время как доля США сократится до 16,35% с 22,1%.

Также канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала увеличить расходы Германии на оборону до 1,5% ВВП к 2024 году и до 2% к началу 2030 года.

2 декабря источник в ведомстве канцлера ФРГ рассказал журналистам, что в коммюнике саммита НАТО будет в том числе заявление по России. Его сделают в рамках ранее принятой политической линии «устрашение и диалог».

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