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Глава НАТО заявил о необходимости военного присутствия в Арктике

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Фото: TASS/Jonathan Brady
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НАТО должно обеспечить свое военное присутствие в Арктике, не допуская обострения отношений с Россией на территории региона, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Об этом пишет ТАСС во вторник, 3 декабря.

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«Значение Арктики быстро растет по ряду причин. Во-первых, потому что мы видим всё больше российского присутствия в Арктике, мы также видим китайское присутствие там. Во-вторых, происходит таяние льдов, меняется география», — отметил Столтенберг во время выступления в Лондоне на конференции NATO Engages, которая проводится в преддверии саммита альянса.

Он добавил также, что Арктика дает новые экономические возможности и морские пути сообщения между Востоком и Западом. Именно по этим причинам НАТО должно обеспечить в Арктике свое военное присутствие и инвестировать в суда арктического класса, самолеты, средства разведки.

В то же время, по словам главы альянса, необходимо стараться поддерживать сотруднические отношения со всеми странами Арктического совета, включая Россию, и не допускать роста напряженности в регионе.

2 октября президент США Дональд Трамп заявил, что США не допустят вмешательства в дела Арктики стран, находящихся за пределами региона.

В августе Столтенберг сообщил, что Китай осуществляет масштабные инвестиции в важнейшие инфраструктуры в Европе, усиливает присутствие в Арктике, а также в киберпространстве. По его мнению, Североатлантическому альянсу необходимо адекватно отвечать на усиление и расширение влияния Китая в мире.

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