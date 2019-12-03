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Путин назвал долю оснащения ВМФ современным вооружением

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Доля оснащения Военно-морского флота (ВМФ) современными образцами вооружения составляет 68%. Об этом 3 декабря в ходе военного совещания заявил президент России Владимир Путин.

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«Мы будем и дальше развивать Военно-морской флот, делать его современным, океанским, высокоэффективным», — приводит его слова «РИА Новости».

Также Путин заявил, что в рамках гособоронзаказа в текущем году ВМФ получит более 480 основных образцов вооружения и техники, среди которых две подводные лодки, 23 надводных корабля и судна обеспечения, три воздушных судна, четыре береговых ракетных комплекса и более 400 единиц ракетного и торпедного оружия, передает ТАСС.

Ранее, 2 декабря во время открытия 14-й серии совещаний по обороне, Путин поставил задачу в ближайшие годы наращивать боевые возможности ВМФ за счет поступления в боевой состав флота фрегатов и подводных лодок, модернизированных для использования гиперзвуковых ракет «Циркон». В тот же день президент заявил, что «Цирконы» становятся чрезвычайно важными для сохранения стратегической стабильности.

Гиперзвуковая ракета «Циркон» создается для поражения как морских, так и наземных целей. Скорость ее полета может достигать около 9 Махов (10,7 тыс. км/ч), предполагаемая дальность полета — более 1 тыс. км.

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