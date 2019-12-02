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Путин потребовал нарастить боевые возможности ВМФ

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин поставил задачу в ближайшие годы наращивать боевые возможности Военно-морского флота (ВМФ). Об этом глава государства заявил во время открытия 14-й серии совещаний по обороне.

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По словам Путина, во многом это зависит от поступления в боевой состав флота фрегатов и подводных лодок, модернизированных для использования гиперзвуковых ракет «Цикрон». Для решения этой задачи необходимо добиваться скоординированной работы органов государственного и военного управления, промышленного и научного комплексов страны, отметил президент.

Он подчеркнул, что гиперзвуковое оружие на флоте становится чрезвычайно важным для сохранения стратегической стабильности.

«Военно-морской флот исторически играет важнейшую роль в обеспечении обороноспособности нашей страны, защищает интересы России в Мировом океане, вносит весомый вклад в сохранение военно-политической стабильности», — приводит слова Путина «РИА Новости». Российский лидер пояснил, что поступление на вооружение ВМФ новейших кораблей с мощными ракетами способно кардинально менять ситуацию на театрах войны.

«Прошу сегодня подробно доложить, как продвигается работа над кораблями новых проектов и по вооружениям для них», — обратился он к участникам совещания.

31 октября Путин подтвердил оснащение корвета проекта 20385 «Гремящий» новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Также президент посетил строящийся корвет, где командир корабля Роман Довагайлов рассказал ему об особенностях управления.

Гиперзвуковая ракета «Циркон» создается для поражения как морских, так и наземных целей. Скорость полета может достигать около 9 Махов (10,7 тыс. км ч), предполагаемая дальность полета — более 1 тыс. км.

В августе гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов заявил о начале испытаний ракеты «Циркон» в России.

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