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В России испытывают гиперзвуковую ракету «Циркон»

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Фото: РИА Новости/Ильдус Гилязутдинов
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Гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов заявил, что в России проводятся испытания гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон», о которой говорил в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.

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«Работа ведется интенсивно, закончится в согласованные с заказчиком сроки», — сказал Обносов на авиасалоне МАКС-2019, его слова приводит ТАСС.

Конкретные даты он не уточнил. При этом гендиректор компании отметил, что пока рано говорить о возможности создания «Циркона» для ударов по наземным целям, поскольку нужно завершить испытания в ее нынешнем варианте.

20 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин заявил, что работа над отечественной гиперзвуковой ракетой «Циркон» будет завершена в срок. Он рассказал, что она способна развивать скорость полета до 9 Махов и преодолевать в воздухе расстояние более 1 тыс. км.

Авиасалон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Участие в нем принимает около 30 стран. Ожидается, что мероприятие посетит порядка 500 тыс. человек.

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