Крылья наведу: малые ракетные корабли покажут цели «Цирконам»

У гиперзвуковых ракет «Циркон» появились «глаза». Малые ракетные корабли (МРК) станут для них наводчиками. Об этом «Известиям» рассказали несколько источников в военном ведомстве. Новые возможности радикально увеличат силы ВМФ в ближней океанской зоне, а также обеспечат оборону военно-морских баз и побережья.

В районе Камчатки в этом году уже прошли учения с участием МРК, где отрабатывались упражнения по наведению на цель береговых комплексов «Бал» и «Бастион» , рассказали «Известиям» в Главкомате ВМФ. ﻿ Бортовые системы и радиолокаторы кораблей были объединены с разведывательным контуром береговых войск и флота. С помощью своих радаров корабли обнаруживали надводные цели и передавали в режиме реального времени информацию береговым расчетам. Буквально через несколько секунд они были готовы открывать огонь на поражение.

Новая тактика применения МРК была признана успешной и подтвердила высокие возможности кораблей этого класса. В дальнейшем она будет внедряться на всех флотах .

Крылья_2 Военнослужащий у берегового ракетного комплекса «Бал» перед запуском противокарабельной крылатой ракеты в рамках совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии на мысе Таран в Калининградской области Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

В перспективе МРК смогут наводить на цели и гиперзвуковые ракеты «Циркон» , которые должны будут поступить на вооружение береговых войск ВМФ, рассказали «Известиям» источники в Минобороны.

Целеуказания ﻿малых ракетные кораблей существенно увеличат боевые возможности ракет, считает экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— МРК максимально сблизятся с противником и в режиме реального времени непрерывно будут передавать координаты цели на командный пункт, — рассказал «Известиям» Валентин Селиванов. — Корабль этого класса может вести цель до двух суток. После получения команды на уничтожение командный пункт определит ударные средства. Например, береговые комплексы, которые считаются одними из самых опасных видов вооружения, так как практически со стопроцентной гарантией поражают корабль. За время моей службы не было ни одного случая, чтобы они не попали в цель.

Зоркие «Оводы»

Возможность наводить береговые противокорабельные ракеты на морские цели получили в том числе модернизированные корабли проекта 1234 «Овод». Сейчас в состав ВМФ входят 12 «Оводов», большинство из которых активно переоснащают. На Камчатке ремонтируется МРК «Смерч», а МРК «Зыбь» Балтийского флота, долгое время стоявший в отстое, ждет капремонт на 33-м судоремонтном заводе. На Кингисеппском машиностроительном завершен ремонт МРК «Рассвет». В конце 2018 года там же модернизировали «Айсберг» и «Гейзер».

Крылья_1 Малый ракетный корабль «Гейзер» во время выхода кораблей Балтийского флота в море Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Эти корабли специально разрабатывались для обороны военно-морских баз и действий в прибрежной зоне. «Оводы» при длине 57 м, ширине 12 м и водоизмещении в 700 т получили серьезное вооружение: две пусковые установки для шести противокорабельных ракет «Малахит», средства радио­электронной борьбы (РЭБ), зенитный ракетный комплекс «Оса-М» и одну артиллерийскую установку АК-176 калибром 76 мм, или две АК-725 калибром 57 мм.

На отдельные модификации устанавливали АК-630М калибром 30 мм. Корабль изначально получил мощные двигатели, которые позволяют развивать скорость до 35 узлов в час.

Береговые «Бастионы»

БРК «Бастион» и «Бал», входящие в береговые ракетно-артиллерийские войска (БРАВ), — основа современной обороны побережья. «Бал» – оружие ближней зоны. Они нужны для контроля акваторий военно-морских баз.«Бастион» уничтожает корабли на расстоянии до 500 км. В боекомплект этих БРК входят и новые сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс.

Наибольшую опасность для противника представляют гиперзвуковые «Цирконы». Они способны разогнаться до 8 Махов и поразить цели на дальности до 500 км. В первую очередь их будут размещать на кораблях и мобильных наземных установках. Они отличаются от ПКР предыдущих поколений возросшей вероятностью поражения целей вплоть до авианосцев — во многом это достигается за счет скорости.

Скорость в 2,5 Маха является предельной для современных средств ПВО, и противоракеты попросту не могут догнать «Цирконы», оснащенные фугасной боеголовкой весом 300–400 кг.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков Пуск ракеты с берегового ракетного комплекса «Бастион»

Внедрение новой системы обмена информацией увеличит скрытность кораблей и береговых ракетных комплексов, что позволит им более эффективно взаимодействовать , считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— ВМФ создали фактически общее информпространство , — рассказал Дмитрий Болтенков. — Это усовершенствует тактику обороны, в частности поможет пользоваться взаимной маскировкой. БРК, получив информацию от кораблей, а не от своих РЛС, не будут лишний раз «светиться», что повысит непредсказуемость удара и живучесть БРК. В свою очередь, их радары смогут скрытно навести корабли на цели. В результате противник получит неожиданную атаку с направления, где, по его мнению, сейчас никого нет.

ВМФ особое внимание уделяет защите береговых районов. Недавно стало известно, что в Калининградской области разворачивается комплекс средств радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН». Первые машины уже переданы Балтийскому флоту. Аналогичные комплексы есть в Крыму, на Камчатке и Кольском полуострове. Они способны лишить связи боевые корабли, самолеты, дроны и штабы войск вероятного противника. Не имеющая мировых аналогов система подавляет каналы связи и управления в радиусе до 8 тыс. км.