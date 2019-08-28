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В Кремле объяснили покупку мороженого Путиным у «той самой» продавщицы

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Фото: ТАСС/Анастасия Савиных
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на комментарий журналиста о том, что на авиасалоне МАКС-2019 глава государства Владимир Путин купил мороженое для своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана у той же самой продавщицы, что и в прошлом году.

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«Мы не знаем, очевидно, что на МАКСе из года в год работают одни и те же компании. Честно говоря, даже не знаю, та же это продавщица или не та же», — сказал чиновник в среду, 28 августа.

Эрдоган и Путин посетили авиасалон днем ранее. Они осмотрели новинки российской военной и гражданской авиатехники. Турецкий лидер поинтересовался о возможности покупки истребителя Су-57.

После этого политики решили отведать российского мороженого. Подойдя к продавщице, Путин взял для Эрдогана «Вологодское», а себе — «Коровку из Кореновки». Покупка обошлась в 210 рублей.

Авиасалон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Участие в нем принимают около 30 стран. Ожидается, что мероприятие посетят порядка 500 тыс. человек.

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