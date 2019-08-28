«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси

Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.

Церемония прошла на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в среду, 28 августа. Подпись в документе поставил гендиректор «ВР-Технологий» Александр Охонько и директор по стратегическим партнерствам «Яндекс.Такси» Алексей Федотов.

Днем ранее «Вертолеты России» презентовали на авиасалоне вертолет с салоном повышенной комфортности «Ансат», выполненный в стилистике люксового бренда Aurus. Дизайн-проект салона создали специалисты холдинга совместно с Научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом.

Авиасалон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Участие в нем принимает около 30 стран. Ожидается, что мероприятие посетят порядка 500 тыс. человек. С 30 августа по 1 сентября более 300 дополнительных электричек будет ходить до авиационно-космического салона.