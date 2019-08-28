Прямой эфир

«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси

0
Фото:ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.

Церемония прошла на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в среду, 28 августа. Подпись в документе поставил гендиректор «ВР-Технологий» Александр Охонько и директор по стратегическим партнерствам «Яндекс.Такси» Алексей Федотов.

Днем ранее «Вертолеты России» презентовали на авиасалоне вертолет с салоном повышенной комфортности «Ансат», выполненный в стилистике люксового бренда Aurus. Дизайн-проект салона создали специалисты холдинга совместно с Научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом.

Авиасалон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Участие в нем принимает около 30 стран. Ожидается, что мероприятие посетят порядка 500 тыс. человек. С 30 августа по 1 сентября более 300 дополнительных электричек будет ходить до авиационно-космического салона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле объяснили покупку мороженого Путиным у «той самой» продавщицы
Космический ядерный буксир показали на авиасалоне МАКС-2019

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019