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Космический ядерный буксир показали на авиасалоне МАКС-2019

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Макет космического транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой впервые показали общественности на Международном авиакосмическом салоне (МАКС-2019) во вторник, 27 августа.

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Новинку представили на стенде конструкторского бюро «Арсенал» в павильоне «Роскосмоса». Ядерный буксир предназначен для транспортировки грузов в дальнем космосе, в том числе при создании в перспективе баз на планетах.

Проект создания ядерного транспортного модуля мегаваттного класса не имеет аналогов в мире. Он выполнялся в России с 2010 года, передает «РИА Новости».

В отчете «Роскосмоса» за 2018 год сказано, что госкорпорация завершила первый проект по созданию такого буксира. Уточняется, что была разработана конструкторская документация, изготовлены и прошли испытания ряд составных частей макета наземного прототипа.

В июне 2019 года стало известно, что технический комплекс для подготовки спутников с ядерным буксиром планируется построить на космодроме Восточный и ввести в эксплуатацию 2030 году.

Авиасалон МАКС-2019 пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Участие в нем примут около 30 стран. Ожидается, что мероприятие посетят порядка 500 тыс. человек. С 30 августа по 1 сентября более 300 дополнительных электричек будет ходить до авиационно-космического салона.

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