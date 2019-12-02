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Путин рассказал о роли «Цирконов» в сохранении стратегической стабильности

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Президент России Владимир Путин заявил, что новые подлодки и фрегаты, которые получит Военно-морской флот (ВМФ) РФ, необходимо адаптировать для установки гиперзвуковых ракет 3М22, или «Цирконов», говорится на сайте Кремля.

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«В ближайшие годы необходимо активно наращивать боевые возможности флота. Во многом это зависит от планового поступления в боевой состав ВМФ фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение гиперзвуковых ракет «Циркон». (...) Это оружие становится чрезвычайно важным для сохранения стратегической стабильности», — сказал глава государства на совещании по развитию ВМФ в понедельник, 2 декабря.

Кроме того, российский лидер заявил, корабли, усиленные новым вооружением, способны кардинально изменить ситуацию в случае начала боевых действий.

По словам Путина, развитие ВМФ не должно ограничиваться деятельностью только военных организаций. Необходимо, чтобы военные технологии стимулировали выпуск продукции для граждан, чтобы предприятия обороны расширяли ее объемы производства.

Также в ходе заседания президент обратил внимание на ход исполнения поручений, которые были озвучены на прошлых встречах. Путин оценил этот показатель оценкой «удовлетворительно».

«70% исполнены, остальные находятся в разных стадиях исполнения. И это очень важно, это говорит о том, что наши совещания в Сочи подобного рода, проходящие каждые полгода, востребованы и весьма эффективны», — подчеркнул он.

Гиперзвуковая ракета «Циркон» создается для поражения как морских, так и наземных целей. Скорость ее полета может достигать около 9 Махов (10,7 тыс. км/ч), предполагаемая дальность полета — более 1 тыс. км.

В августе гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов заявил, что в России проводятся испытания ракеты «Циркон».

В октябре Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен ракетами «Циркон».

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