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Столтенберг сообщил о готовности лично встретиться с Путиным

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг готов провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения сложностей в отношениях альянса и Москвы. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в понедельник, 23 декабря, агентством DPA.

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«Если будут подходящими рамочные условия, то я встретился бы с президентом Путиным», — приводит его слова ТАСС. Столтенберг также добавил, что, когда в отношениях есть трудности, важно вместе сидеть за столом переговоров.

Ранее в этот же день командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов отметил, что интенсивность полетов у российских границ самолетов-разведчиков НАТО в 2019 году выросла более чем на треть, а боевых самолетов — вдвое. Он отметил, что активность вынуждает летчиков морской авиации Балтийского флота подниматься в воздух иногда несколько раз в день. Кроме того, командующий напомнил, что в 2019 году всего у границ России страны НАТО провели около 300 военных учений.

18 декабря начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что сценарии интенсивных военных учений Североатлантического альянса указывают на подготовку к крупномасштабному военному конфликту. Он указал, что члены НАТО с 2016 года нарастили расходы на оборону на $130 млрд, при этом к 2024 году этот показатель может увеличиться до $400 млрд.

При этом глава Генштаба отметил, что необходимо продолжать диалог с альянсом с целью снижения рисков возникновения опасных военных инцидентов.

30 ноября Столтенберг назвал Россию главной угрозой для альянса. Он отметил, что страна якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В Москве ответили, что альянсу необходимо иметь образ врага, чтобы оправдывать свое существование и наращивать военный контингент в Восточной Европе вблизи границ РФ.

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