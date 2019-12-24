Шойгу заявил о реализации НАТО новой антироссийской военной инициативы

НАТО ведет работу над реализацией новой антироссийской концепции повышения боеготовности войск. Об этом во вторник, 24 декабря, на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, речь идет об антироссийской инициативе США «четыре по тридцать», передает «Интерфакс». Предполагается 30-суточной готовности к применению иметь 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей. Шойгу уточнил, что по состоянию на 1 декабря текущего года в НАТО достигнута полная комплектность по сухопутному компоненту. На 76% укомплектована воздушная часть концепции и на 93% — морская.

Предполагается также, что срок приведения в готовность к использованию ядерного оружия самолетами-носителями сократится с 10 суток до 24 часов. Кроме того, Шойгу сообщил, что на территории Прибалтики развернуты американские радиолокационные станции ПВО, позволяющие контролировать воздушное пространство России на глубину до 450 км.

По оценке Минобороны, реализация концепции будет завершена в 2022 году. Глава Минобороны подчеркнул, что военный бюджет США на следующий год сопоставим с военным бюджетом всех стран мира.

«Военный бюджет США в 2020 году впервые достигнет почти $750 млрд. Это сравнимо с совокупным годовым военным бюджетом всех стран мира и превышает российский в 16 раз», — сказал Шойгу.

Ранее, 23 декабря командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов сообщил, что интенсивность полетов самолетов-разведчиков НАТО у российских границ в 2019 году выросла более чем на треть по сравнению с 2018 годом. По его словам, за нынешний год было совершено более 800 полетов самолетов-разведчиков.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, согласно которому будет выделено $734 млн для противодействия России в рамках так называемой «Европейской инициативы сдерживания».