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Трамп подписал оборонный бюджет с санкциями против России

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу, 20 декабря, оборонный бюджет на 2020 год, передает телеканал Fox News.

В частности, в него включены средства на «противодействие России», санкции против «Северного потока – 2» и военная помощь Украине.

Он также предусматривает увеличение на 3,1% расходов на финансирование новых инициатив по борьбе с конкуренцией и угрозами со стороны России и Китая. Так, для противодействия РФ выделяется $734 млн в рамках так называемой «Европейской инициативы сдерживания».

Помимо «Северного потока – 2» в документе фигурируют ограничительные меры в отношении газопровода «Турецкий поток», а также рестрикции за поддержку сирийских правительственных сил в ходе «гражданской войны».

Ранее в этот же день швейцарско-нидерландская компания Allseas, которая занимается укладкой трубопровода «Северный поток – 2», приостановила работу из-за угрозы санкций со стороны Вашингтона.

20 декабря бюджет в размере $738 млрд одобрил конгресс США. Отмечалось, что финансовая помощь Украине составит $300 млн.

Предыдущий бюджет президент подписал 13 августа 2018 года. На долю министерства обороны тогда приходилось $686,1 млрд, в том числе $69 млрд выделялось на продолжение военных операций в Афганистане, Ираке, Сирии, Йемене и Сомали.

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