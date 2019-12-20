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В Германии назвали непонятными санкции США против «Северного потока – 2»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Германии непонятны экстерриториальные санкции США, которые направлены в том числе против «Северного потока – 2». Об этом 20 декабря заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

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«Ввиду вчерашних переговоров по транзиту газа через Украину такие меры США, которые объясняются защитой Украины, особенно непонятны», — приводит ее слова «РИА Новости».

Деммер подчеркнула, что правительство Германии отвергает практику экстерриториальных санкций, которые затрагивают немецкие и европейские компании.

Ранее в этот день Сенат Соединенных Штатов принял оборонный бюджет страны в размере $738 млрд, куда включены санкции против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока», а также военная помощь Украине. Бюджет предусматривает введение ограничений против газопроводов в качестве меры для «защиты» европейской энергетической безопасности.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу. Большинство стран ЕС поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония и США.

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