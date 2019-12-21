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Укладчик «Северного потока — 2» приостановил работу из-за угрозы санкций США

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Фото: TASS/Zuma
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Швейцарско-нидерландская компания Allseas, которая занимается укладкой трубопровода «Северный поток – 2», приостановила работу над проектом из-за угрозы американских санкций. Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте компании 21 декабря.

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«В ожидании подписания оборонного бюджета США Allseas приостановила свою деятельность по прокладке трубопровода «Северный поток – 2», — говорится в сообщении. Компания отметила, что ожидает от американских властей разъяснений о том, как будут применяться ограничительные меры.

9 декабря конгресс США опубликовал оборонный бюджет страны на 2020 год, в который заложены санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Целью ограничений названа защита европейской энергетической безопасности.

17 декабря оборонный бюджет был утвержден сенатом США. Теперь документ должен подписать президент США Дональд Трамп.

Власти Германии выразили непонимание, в связи с чем планируется введение санкций. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об отсутствии проблем в связи с ограничениями.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу. Большинство стран ЕС поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония и США.

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