Матвиенко оценила последствия санкций США против «Северного потока – 2»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об отсутствии проблем для «Северного потока – 2», несмотря на санкции США. Таким мнением она поделилась в интервью телеканалу «Россия-24» в пятницу, 20 декабря.

«Санкции ему не помешают, он уже практически построен и будет работать, нравится кому-то это или нет», — сказала Матвиенко.

Она отметила, что санкции США против газопровода продиктованы мотивами недобросовестной конкуренции. Таким образом, американские власти, по ее мнению, хотят стимулировать Европу закупать газ именно в США.

Ранее в этот же день Сенат США принял оборонный бюджет страны в размере $738 млрд, куда включены санкции против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Власти Германии уже выразили непонимание, в связи с чем были введены эти санкции.

10 декабря сообщалось, что конгресс США предусмотрел в оборонном бюджете страны помимо санкций еще и помощь Украине на сумму $300 млн.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу. Большинство стран ЕС поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония и США.