Песков назвал газовые санкции США недобросовестной конкуренцией

Санкции США против газопровода «Северный поток – 2» являются нарушением международного права и образцом навязывания неконкурентоспособной продукции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 18 декабря.

«Такие действия (возможное введение санкций США. — Ред.) являются, наверное, непосредственным нарушением международного права, идеальным примером недобросовестной конкуренции и распространения своего искусственного доминирования на европейские рынки, навязывания европейским конкурентам более дорогой и неконкурентоспособной продукции — более дорогого природного газа», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что такие ограничительные меры со стороны США не устраивают ни Москву, ни Берлин и Париж.

Также журналисты поинтересовались, может ли принятие санкций повлиять на запуск газопровода. В ответ на этот вопрос Песков заявил, что российская сторона исходит из того, что строительство проекта будет завершено.

17 декабря сенат США проголосовал за оборонный бюджет страны в размере $738 млрд, куда включены санкции против газопровода «Северный поток – 2» и военная помощь Украине.

Бюджет предусматривает введение ограничений против газопровода «Северный поток – 2» в качестве меры для «защиты» европейской энергетической безопасности. Также в документе говорится об увеличении на 3,1% расходов на финансирование новых инициатив по борьбе с конкуренцией и угрозами со стороны России и Китая.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу. Большинство стран Евросоюза поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония и США. Интересы США в данном случае связаны с поставкой в Европу собственного сжиженного природного газа.