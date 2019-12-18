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Бизнес США предупредил о рисках в случае введения антироссийских санкций

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Введение новых антироссийских санкций станет разрушительным для бизнеса США и нанесет ущерб их интересам. С соответствующими посланиями в сенатский комитет по международным отношениям по отдельности обратились Торговая палата США и Американский институт нефти, сообщило агентство Bloomberg.

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Бизнесмены потребовали с осторожностью подходить к принятию решений о санкциях в отношении правительств других государств. Послания получены комитетом за день до рассмотрения законопроекта о санкциях против России за вмешательство в выборы 2016 года.

«Санкции используются как тупой инструмент, когда обстоятельства требуют скальпеля», — отмечено в послании Торговой палаты. Как уточняется, «иногда Соединенные Штаты применяют санкции в широком масштабе, не уделяя достаточного внимания их эффективности».

По мнению участников палаты, необходимо «пересмотреть законодательство и доработать его» во избежание нанесения ущерба американским компания.

Институт нефти настаивает на непринятии законопроекта, ранее внесенного сенаторами Линдси Грэмом и Робертом Менендесом, который вводил бы санкции в отношении российских физических лиц, цифровых операций и объектов экспорта природного газа.

«Предлагаемые санкции могут нарушить работу энергетических компаний по всему миру», — отмечено в сообщении.

Накануне сенат США проголосовал за оборонный бюджет страны в размере $738 млрд, куда включены санкции против газопровода «Северный поток – 2». Бюджет предусматривает введение ограничений против энергетического проекта в качестве меры для «защиты» европейской энергетической безопасности.

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