Лавров пообещал запустить «Северный поток – 2» независимо от санкций США

Действия конгресса США не остановят ни «Северный поток – 2», ни «Турецкий поток». Об этом во вторник, 10 декабря, заявил лава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Вашингтон.

Лавров отметил, что конгресс буквально обуревает желание сделать всё, чтобы разрушить отношения России и США.

«Но мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них. Уверяю вас, что ни «Северный поток – 2», ни «Турецкий поток» не остановятся», — приводит его слова «РИА Новости».

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых и надежных поставок газа в Европу.

«Турецкий поток» — проект газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Газопровод позволит сократить транзитные риски и после 2019 года обеспечит выполнение Россией обязательств на поставки газа в Турцию и страны Евросоюза.

10 декабря стало известно, что в оборонный бюджет США заложили санкции против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока», якобы для защиты энергетической безопасности Евросоюза.

Запуск «Турецкого потока» состоится 8 января в Стамбуле. Газопровод «Северный поток – 2» также заработает в 2020 году.