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В Венгрии оценили потери от антироссийских санкций

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Фото: TASS/Zuma
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Венгрия потеряла $8,5 млрд с момента введения Евросоюзом антироссийских санкций. Страна упустила очень много экспортных возможностей, заявил глава МИД страны Петер Сийярто в интервью телеканалу RTVI, сообщает ТАСС.

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«Россия была вторым нашим по величине торговым партнером до того, как были введены санкции», — объяснил он.

При этом Сийярто заметил, что несмотря на потери, Будапешт никогда не нарушал европейское единство по вопросу санкций и не станет делать этого в будущем.

«Хотя мы всегда продвигаем честный диалог, с политической и с экономической точки зрения санкции очень усложняют нашу работу», — цитирует министра «Газета.ру».

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Рестрикции неоднократно продлевались и расширялись.

7 ноября Сийято отметил, что у Венгрии сложились тесные взаимоотношения с Россией в виду географической близости двух стран. Будапешт заинтересован в развитии отношений не только с Западом, но и с Востоком, добавил он.

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