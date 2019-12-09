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В ЕС создадут аналог «акта Магнитского»

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Фото: TASS/ZUMA
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Евросоюз начал работу по созданию санкционного инструмента в сфере прав человека, аналогичного «акту Магнитского» в США. Об этом заявил глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель после заседания министров иностранных дел 28 стран сообщества в Брюсселе.

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По его словам, работа по созданию глобального санкционного режима запущена по запросу ряда стран. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает ТАСС.

Конгресс США принял «акт Магнитского» в декабре 2012 года. Документ подписал президент Барак Обама. Акт предусматривает введение ограничительных мер в отношении российских должностных лиц, в числе которых сотрудники силовых ведомств, которые, по мнению Вашингтона, имели отношение к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в следственном изоляторе «Матросская Тишина» в Москве.

7 августа Страсбургский суд признал Россию виновной в нарушении нескольких пунктов Европейской конвенции. В постановлении говорится, что государство не обеспечило право Магнитского на жизнь и не провело справедливого расследования обстоятельств его смерти.

Суд вынес решение о выплате представителям умершего компенсации в €34 тыс. Министерство юстиции России не стало обжаловать решение Европейского суда по правам человека.

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