МИД отреагировал на санкции США против спецотряда «Терек»

В Москве считают новые санкции США, введенные против спецотряда «Терек», будут помехой для вывода двусторонних отношений из тупика. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, опубликованном в пятницу, 17 мая.

«Прошло всего два дня после визита в Россию госсекретаря США [Майка Помпео], и в Вашингтоне предприняли новый враждебный шаг. Там будто спешат свести на нет позитивную тональность состоявшихся переговоров и самим себе доказать собственную антироссийскую заряженность. Это глубоко ущербная и контрпродуктивная линия», — говорится в комментарии.

В ведомстве пообещали, что данный шаг не останется без ответа. Там также призвали Вашингтон подумать о том, что конфронтационное поведение не принесет никакой пользы, а лишь спровоцирует повышение напряженности в мире.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тоже пообещал ответ на новые антироссийские санкции.

Накануне Вашингтон добавил в санкционный список по «закону Магнитского» специальный отряд быстрого реагирования «Терек» из Чечни и пятерых граждан России. В список попали бывший командир батальона Руслан Геремеев, Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля и Абузайд Висмурадов — командующий «Терека».

«Акт Магнитского» о санкциях в отношении россиян США приняли в декабре 2012 года. В список ограничений Соединенные Штаты вносят иностранных физических лиц, а также организации, которые считают причастными к нарушению прав человека и коррупции.