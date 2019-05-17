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Командир «Терека» назвал честью свое включение в санкционный список США

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Командир чеченского спецотряда быстрого реагирования «Терек» Абузайд Висмурадов назвал включение его в список санкций США в рамках закона Магнитского радостной вестью. Об этом он рассказал телеканалу «Грозный».

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По словам Висмурадова, на него уже распространились «забавные» санкции США, поскольку его страницу в Instagram заблокировали.

«Если этот список состоит из врагов Америки, то считаю честью свое нахождение в нем», — подчеркнул командир «Терека». Он добавил, что ему даже немного обидно, что до сих пор его не было в списке, сообщает телеканал «Звезда».

Накануне на сайте американского министерства финансов было опубликовано сообщение о том, что США добавили в санкционный список по «закону Магнитского» специальный отряд быстрого реагирования «Терек» из Чечни и пятерых граждан России. В список попали бывший командир батальона Руслан Геремеев, Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля и Абузайд Висмурадов.

17 мая в российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Россия готова принять ответные меры на санкции США в рамках так называемого закона Магнитского.

Акт Магнитского об ограничениях в отношении россиян, якобы причастных к нарушениям прав человека, был принят в декабре 2012 года. Позже он получил статус глобального закона, санкции которого распространяются на граждан любых стран, где нарушаются права человека.

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