Россия не оставит без ответа новые санкции США

Посольство России в Вашингтоне заявило, что Москва примет ответные меры в связи с новыми американскими санкциями, введенными на основании «акта Магнитского». Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг, 16 мая.

«Данные шаги вызовут ответные меры. Отвечая подобным образом, мы всегда подчеркивали, что это не наш выбор», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Дипломаты отметили, что всячески стремятся сотрудничать с США в долгосрочной перспективе. В то же время посольство подчеркнуло, что санкции против чеченской специальной группы быстрого реагирoвания «Терек» обусловлены либо стремлением Вашингтoна усложнить международное сотрудничество по борьбе с терроризмом, либо страхом перед способностью отряда действовать даже в условиях Арктики.

«Более того, эти неконструктивные решения показывают, что идет борьба с положительным прогнозом недавних российско-американских переговоров в Сочи», — подытожили дипломаты.

16 мая США добавили в санкционный список по «закону Магнитского» специальный отряд быстрого реагирования «Терек» из Чечни и еще пятерых россиян. В список ограничений по данному акту вносятся лица и организации, которых Вашингтон считает причастными к нарушению прав человека и коррупции.