США внесли в список санкций отряд «Терек» и пятерых граждан России

США добавили в санкционный список по «закону Магнитского» специальный отряд быстрого реагирования «Терек» из Чечни и пятерых граждан России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского министерства финансов 16 мая.

В список попали бывший командир батальона Руслан Геремеев, Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля и Абузайд Висмурадов — командующий «Терека».

США вносят в список санкций по «закону Магнитского» иностранных физических лиц, а также организации, которые считают причастными к нарушению прав человека и коррупции.

«Акт Магнитского» о санкциях в отношении россиян США приняли в декабре 2012 года. Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла о недопустимости политизации дела юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского, который скончался в СИЗО «Матросская Тишина».

В феврале сообщалось, что Соединенные Штаты не исключают возможности введения санкций по «закону Магнитского» против некоторых официальных лиц Венесуэлы.