Пушков усомнился в канадских «ценностях» после новых санкций

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал решение канадских властей об ужесточении антироссийских санкций, напомнив о преступлениях в Ираке.

На своей странице в Twitter Пушков отметил, что «высоконравственная» Канада в свое время не ввела санкции против таких политиков, как экс-президент США Джордж Буш-младший и бывший британский премьер Тони Блэр, которые ответственны за «гибель сотен тысяч людей в Ираке».

При этом, по мнению сенатора, Оттава «с упоением» вводит ограничения против российских политиков и глав государственных компаний.

«Она же после войны приютила многих нацистов. Такие там «ценности», — цитирует Пушкова «Федеральное агентство новостей».

15 марта Канада ввела санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе и из-за присоединения Крыма. Теперь рестрикции касаются 114 физических лиц и 15 организаций. В их числе и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

В этот же день Евросоюз наложил санкции на восемь граждан России за инцидент в Керченском проливе, а США расширили антироссийские санкции, внеся в черный список шесть физических лиц и восемь компаний из РФ.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе. Корабли совершали опасные маневры и игнорировали требования погранслужбы ФСБ остановиться.

В результате и суда, и моряки были задержаны. Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Моряки признались в ходе допроса, что провокация была преднамеренной. В настоящее время они находятся под арестом в московских СИЗО.

Россия расценила инцидент как провокацию, необходимую Киеву для создания международного скандала. В НАТО усилили практическую помощь Украине. При этом в США президенту Украины Петру Порошенко заявили, что больше не поддержат Киев в аналогичных инцидентах.