ЕС ввел санкции против восьми россиян за инцидент в Керченском проливе

Евросоюз наложил санкции на восемь граждан России за инцидент в Керченском проливе. Об этом сказано в решении, опубликованном в официальном журнале ЕС 15 марта.

В документе указано, что ограничительные меры налагаются в связи с «применением силы РФ, которая привела к задержанию украинских военнослужащих и кораблей». Известно, что ограничения наложены на российских военных, в том числе на командующего Южным военным округом (ЮВО) РФ и главу погрануправления ФСБ Крыма.

О планах ЕС ввести санкции после инцидента в Керченском проливе стало известно 15 февраля. Сообщалось, что «азовский пакет санкций» продлят до 15 сентября, в черный список добавят восемь россиян, которым закроют въезд на территорию Евросоюза и запретят пользоваться банковской системой ЕС.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе. Корабли совершали опасные маневры и игнорировали требования погранслужбы ФСБ остановиться.

В результате и суда, и моряки были задержаны. Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Моряки признались в ходе допроса, что провокация была преднамеренной. В настоящее время они находятся под арестом в московских СИЗО.

Россия расценила инцидент как провокацию, необходимую Киеву для создания международного скандала. В НАТО усилили практическую помощь Украине. При этом в США президенту Украины Петру Порошенко заявили, что больше не поддержат Киев в аналогичных инцидентах.