В США заявили о проблемах с поставками СПГ из-за ситуации в Керченском проливе

Продажа американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину осложняется ситуацией вокруг Керченского пролива. Об этом «РИА Новости» на энергетической конференции CERAWeek заявил первый заместитель министра энергетики США Дэн Бруиллет.

По его словам, отгрузки в Черном море достаточно сложны из-за происшествия в Керченском проливе. Также он заявил, что пока США не знают, является ли данный регион жизнеспособным рынком, однако власти будут рады это изучить.

Ранее в марте в НАТО заявили, что Североатлантический альянс усилил практическую помощь Украине из-за ситуации с безопасностью в Черном море.

Вместе с тем 28 февраля стало известно, что США не стали обещать президенту Украины Петру Порошенко поддержку, если он снова направит в Керченский пролив военные корабли.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате и суда, и моряки были задержаны. Россия расценила инцидент как провокацию.

Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Моряки признались в ходе допроса, что провокация была преднамеренной. В настоящее время они находятся под арестом в московских СИЗО.