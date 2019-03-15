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В США заявили о проблемах с поставками СПГ из-за ситуации в Керченском проливе

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Фото: Global Look Press/Sven Hoppe
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Продажа американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину осложняется ситуацией вокруг Керченского пролива. Об этом «РИА Новости» на энергетической конференции CERAWeek заявил первый заместитель министра энергетики США Дэн Бруиллет.

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По его словам, отгрузки в Черном море достаточно сложны из-за происшествия в Керченском проливе. Также он заявил, что пока США не знают, является ли данный регион жизнеспособным рынком, однако власти будут рады это изучить.

Ранее в марте в НАТО заявили, что Североатлантический альянс усилил практическую помощь Украине из-за ситуации с безопасностью в Черном море.

Вместе с тем 28 февраля стало известно, что США не стали обещать президенту Украины Петру Порошенко поддержку, если он снова направит в Керченский пролив военные корабли.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате и суда, и моряки были задержаны. Россия расценила инцидент как провокацию.

Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Моряки признались в ходе допроса, что провокация была преднамеренной. В настоящее время они находятся под арестом в московских СИЗО.

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