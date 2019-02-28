США не советуют Порошенко снова посылать корабли в Керченский пролив

Соединенные Штаты не стали обещать президенту Украины Петру Порошенко поддержку, если он снова направит в Керченский пролив военные корабли. Об этом сообщил портал «Страна.ua» со ссылкой на информированный источник в американских кругах.

Белый дом заявил, что не уверен в поддержке Евросоюза, если Украина проведет повторную акцию, а также отметил, что это может вызвать раскол в позиции Запада в отношении России. При этом в качестве компенсации США направили в Одессу эсминец «Дональд Кук» с ракетами «Томагавк».

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате и суда, и моряки были задержаны. Россия расценила инцидент как провокацию.

Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Моряки признались в ходе допроса, что провокация была преднамеренной. В настоящее время они находятся под арестом в московских СИЗО.

3 января советник президента Украины и министра обороны Юрий Бирюков заявил, что Киев вновь намерен отправить военные корабли через Керченский пролив, но уже в присутствии международных наблюдателей.

20 февраля украинские десантники при участии военных самолетов и вертолетов провели тактические учения с применением боевого оружия на побережье Азовского моря.