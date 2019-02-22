В Софведе назвали отказ ЕСПЧ Украине разрушением прецедента «виновности» РФ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил несостоятельность позиции Киева по инциденту в Керченском проливе, рассказала в беседе с «Известиями» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

Ранее 22 февраля Минюст России сообщил, что ЕСПЧ отказал Украине в просьбе наложить новые обеспечительные меры по инциденту в Керченском проливе, когда за нарушение российской границы были задержаны три украинских судна.

«ЕСПЧ положил начало разрушению прецедента российской «виновности», созданной Украиной», — рассказала сенатор Ковитиди.

Она подчеркнула, что решение Европейского суда было принято на основании правила № 39 регламента ЕСПЧ.

Суд пришел к выводу, что действия Российской Федерации соответствовали нормам международного права, Россия не причинила вред украинским морякам, содержащимся под стражей, и они не подвергаются реальному риску, добавила член Совета Федерации.

«Действия Украины в Керченском проливе являются провокацией внешнеполитического военного конфликта против России и должны быть подвигнуты международной правовой оценке», — заключила Ольга Ковитиди.

О подаче Украиной иска против России стало известно 7 января. Местные власти требовали признать факт нарушения Российской Федерацией прав 24 украинских моряков.

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки.

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. При обыске на кораблях обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море.

В Москве произошедшее назвали провокацией Киева. Президент России Владимир Путин заявил, что инцидент был организован украинскими властями перед выборами, которые намечены в стране на март 2019 года, для того чтобы отвлечь внимание граждан.