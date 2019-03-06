Прямой эфир
Сюжет:

В НАТО назвали причины усиления практической помощи Украине

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Североатлантический альянс усилил практическую помощь Украине из-за ситуации с безопасностью в Черном море. Об этом заявили в альянсе после заседания комиссии НАТО–Украина в Брюсселе.

Море-то какое: зачем Украине новый штурм Керченского пролива
Киев рассчитывает на помощь НАТО

«НАТО продолжает призывать Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, захваченные в ноябре в районе Керченского пролива», — приводит 6 марта ТАСС выдержку из документа. 28 февраля стало известно, что Соединенные Штаты не стали обещать президенту Украины Петру Порошенко поддержку, если он снова направит в Керченский пролив военные корабли.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате и суда, и моряки были задержаны. Россия расценила инцидент как провокацию.

Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Моряки признались в ходе допроса, что провокация была преднамеренной. В настоящее время они находятся под арестом в московских СИЗО.

3 января советник президента Украины и министра обороны Юрий Бирюков заявил, что Киев вновь намерен отправить военные корабли через Керченский пролив, но уже в присутствии международных наблюдателей.

20 февраля украинские десантники при участии военных самолетов и вертолетов провели тактические учения с применением боевого оружия на побережье Азовского моря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия не допустит новых провокаций в Керченском проливе
Лавров рассказал о подготовке Киевом новой провокации в Керченском проливе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017