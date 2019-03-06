В НАТО назвали причины усиления практической помощи Украине

Североатлантический альянс усилил практическую помощь Украине из-за ситуации с безопасностью в Черном море. Об этом заявили в альянсе после заседания комиссии НАТО–Украина в Брюсселе.

«НАТО продолжает призывать Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, захваченные в ноябре в районе Керченского пролива», — приводит 6 марта ТАСС выдержку из документа. 28 февраля стало известно, что Соединенные Штаты не стали обещать президенту Украины Петру Порошенко поддержку, если он снова направит в Керченский пролив военные корабли.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате и суда, и моряки были задержаны. Россия расценила инцидент как провокацию.

Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Моряки признались в ходе допроса, что провокация была преднамеренной. В настоящее время они находятся под арестом в московских СИЗО.

3 января советник президента Украины и министра обороны Юрий Бирюков заявил, что Киев вновь намерен отправить военные корабли через Керченский пролив, но уже в присутствии международных наблюдателей.

20 февраля украинские десантники при участии военных самолетов и вертолетов провели тактические учения с применением боевого оружия на побережье Азовского моря.