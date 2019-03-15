США ввели санкции против шести физлиц и восьми юрлиц из РФ

Соединенные Штаты расширили антироссийские санкции, внеся в черный список шесть физических лиц и восемь компаний из РФ. Об этом сообщается на сайте американского минфина в пятницу, 15 марта.

Данные ограничения введены в «координации» с Евросоюзом, который ранее в тот же день объявил о введении санкций против граждан России из-за ситуации на Украине, в частности в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Так, Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении замглавы погранслужбы ФСБ РФ Геннадия Медведева, начальника погрануправления ФСБ Крыма и Севастополя Сергея Станкевича, руководителя службы пункта управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю Руслана Ромашкина, главы отдела береговой охраны погрануправления ФСБ по Крыму Андрея Шеина и еще двух человек — представителей самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

Из российских копаний в санкционный список попали: концерн «Океанприбор», предприятие «Завод «Фиолент», конструкторско-технологическое бюро «Судокомпозит», компания «Новые проекты», компания «Консоль-Строй ЛТД», завод «Звезда», Зеленодольский завод им. А.М. Горького, Ярославский судостроительный завод.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе. Корабли совершали опасные маневры и игнорировали требования погранслужбы ФСБ остановиться.

В результате и суда, и моряки были задержаны. Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Моряки признались в ходе допроса, что провокация была преднамеренной. В настоящее время они находятся под арестом в московских СИЗО.